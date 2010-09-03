"РЖД" та "Укрзалізниця" налагоджують швидкісний пасажирський рух

ВАТ "РЖД" (Російські залізниці) та "Укрзалізниця" створили спільну робочу групу з питання організації швидкісного пасажирського руху між двома країнами.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба РЗ.

У рамках робочої групи сторони пропрацюють питання організації швидкісного пасажирського руху між Росією і Україною.

Як сказано в повідомленні, говорити про терміни і вартість реалізації проекту, а також про те, який рухомий склад буде використаний на цьому напрямку, поки передчасно.

Нагадаємо, 14 червня 2010 року в Києві президент ВАТ "РЖД" Володимир ЯКУНІН і генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України Михайло КОСТЮК підписали угоду про спільні дії ВАТ "РЖД" і Державної адміністрації залізничного транспорту України з організації швидкісного пасажирського руху.

З метою розвитку швидкісних і високошвидкісних залізничних пасажирських перевезень сторони погоджували такий полігон пасажирських перевезень в міжнародному сполученні: Москва - Брянськ - Суземка - Київ; Москва - Курськ - Білгород - Харків - Ростов - Адлер і Москва - Курськ - Білгород - Харків - Сімферополь, Севастополь, Феодосія.

Як першочерговий напрям для опрацювання можливості створення високошвидкісної спеціалізованої пасажирської магістралі було визначено напрям Москва - Київ.