Експерт: Страхувальники не готові взяти на себе техогляд транспортних засобів

Страхові компанії на сьогодні не готові узяти на себе функції з проведення техогляду транспортних засобів.

Таку думку в бесіді з кореспондентом УНІАН висловив голова правління СГ "ТАС" Дмитро ГРИЦУТА.

При цьому він зазначив, що якщо і передавати функції проведення техогляду від ДАІ кому-небудь, то доцільніше буде покласти цю функцію на мережу сертифікованих станцій технічного обслуговування (СТО).

"На сьогодні я не бачу можливості проведення техогляду через страхові компанії, я б швидше віддав цю функцію СТО, щоб вони цим займалися, якщо необхідність в техогляді існує" - сказав Д.ГРИЦУТА.

Він зазначив, що сьогодні не існує списку чітких вимог до страховиків, які проводитимуть техогляд, а також не прописана сама процедура проходження техогляду через СК. Проте, на його думку, перш ніж готувати такі документи необхідно оцінити доцільність передачі цих функцій страховикам.

"Однозначно, ця прерогатива повинна залишатися якщо не у органів ДАІ, то у сертифікованих СТО, їм це ближче по духу, і тут страховик - просто зайва ланка", - вважає Д.ГРИЦУТА.

Як повідомляв УНІАН, у кінці серпня керівництво Міністерства внутрішніх справ заявило про те, що не заперечує проти проведення технічного огляду автомобілів страховими компаніями.

"На мій погляд, це не компетенція міліції - проводити техогляд. Більшою мірою це повинні проводити страхові компанії, враховуючи те, що в України введено обов`язкове страхування транспортних засобів", - сказав тоді міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ.