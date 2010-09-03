У Києві 6 листопада розпочнеться двосторонній рух по новому мосту через Гавань

У Києві 6 листопада заплановано відкриття двостороннього руху по новому мосту по вулиці Набережно-Крещатицька через Гавань, а також пустити перший потяг через три нові станції метрополітену у бік Теремків: "Деміївську", "Голосіївську" і "Васильківську".

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ повідомив сьогодні на прес-конференції.

Він сказав, що ця дата вибрана невипадково, адже цього дня відзначається чергова річниця звільнення Києва від німецько-фашистських загарбників, і запуск нових важливих для столиці об'єктів буде подарунком для киян.

У той же час він уточнив, що нові станції на Куренівсько-червоноармійській лінії метро відкриють у грудні цього року.

"Це проміжний такий фініш, але він дуже важливий: 6 листопада перший потяг метрополітену пройде по трьох нових станціях. Це означатиме те, що ми приймаємо об'єкт, і в грудні, може в середині, може на кінець грудня, ми дійсно введемо в експлуатацію ці три нові станції метро", - сказав О. ПОПОВ.