Транспортний збір відмінять з 2011 року і введуть акциз на бензин

Транспортний збір буде скасований з 2011 року. Замість нього буде введений додатковий акциз на бензин. Про це сказано в повідомленні відділу інформаційної політики і зв`язків зі ЗМІ Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва з посиланням на голову Комітету Михайло БРОДСЬКОГО.

"Не буде ні транспортного, ні ринкового, ні рекламного зборів, оскільки це - додаткове адміністрування і додаткові гроші, які збираються . Це усе ми прибираємо" - заявив М. БРОДСЬКИЙ.

Він наголосив, що транспортний збір входитиме в суму додаткового акцизу.

"У нас буде найнижчий акциз в Європі. На сьогодні він складає 150 євро, а з обліком транспортного збору він може складати орієнтовно 180-200 євро за тонну, але платити будуть більше ті, хто багато їздять, і ті, хто їздять на мерседесах. Кошти, отримані таким чином, скеровуватимуть на ремонт доріг", - підкреслив М. БРОДСЬКИЙ.

За словами БРОДСЬКОГО, для рядових водіїв подорожчання за введення додаткового акцизу буде несуттєвим.

"За нашими розрахунками, ціна бензину підніметься максимум на 20 копійок. Але, мабуть, і цього не буде, тому що нафта у світі дешевшає. До того ж, заправки зменшують ціну, тому що є конкуренція і прозорі правила роботи ", - сказав голова Комітету.

Він вважає, що відміна транспортного збору дозволить спростити процедуру проходження техогляду, адже він стягується саме при проходженні техогляду і контроль за його сплатою веде Державтоінспекція.

Також в Держкомпідприємництва нагадали, що на сьогодні ведеться робота над реорганізацією техогляду. МВС підтримало цю ініціативу голови Комітету Михайла Бродського і погодилося передати його проведення від ДАІ іншим структурам.