У "Борисполі" збудують ще одну злітно-посадкову смугу

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" має намір у 2013-2014 роках побудувати ще одну злітно-посадкову смугу.

Згідно з розпорядженням уряду № 1731 від 25 серпня, термін розробки техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) - до 1 грудня 2010 року, повідомляє Економічна правда.

Уряд доручив Міністерству транспорту та зв`язку провести комплексну експертизу проекту.

Крім того, Мінекономіки, Мінфін і Мінтрансзв`язку під час узгодження ТЕО зобов`язані розглянути надання державних гарантій для аеропорту "Бориспіль" під кредити, які можуть залучатися для будівництва ЗПС.

Як уточнили в Державній авіаційній адміністрації, плани передбачають будівництво нової смуги паралельно першої ЗПС, довжина якої - 3,5 тис. м. Після завершення реалізації проекту стара ЗПС експлуатуватися не буде.

Прес-служба аеропорту "Бориспіль" поки не коментує цю інформацію.

Аеропорт "Бориспіль" займає площу близько 1000 га. Підприємство має дві злітно-посадочні смуги: одну - довжиною 4000 м і шириною 60 м, другу - довжиною 3500 м і шириною 63 м.

На території аеропорту розташовані три пасажирських термінали і поштово-вантажний комплекс.