У Києві можуть зменшити кількість маршруток

Перший заступник КМДА Олександр Попов виступає за скорочення кількості приватних маршрутних таксі в Києві

Про це він заявив журналістам, повідомляє видання "Дело" з посиланням на "Українські Новини"

"Я вважаю, що ми повинні в майбутньому взагалі обмежити пересування маршрутних таксі по місту, в центрі міста, перш за все. Замінити його нормальним, досить комфортним міським транспортом", - сказав Попов.

За його словами, "наявність приватних маршрутних таксі це проблема не тільки Києва".

Він зазначив, що маршрутні таксі варто використовувати тільки в тих частинах міста, де це дійсно необхідно і де міський транспорт не встигає впоратися з потоком пасажирів.

Як повідомлялося, КМДА заявляє про готовність комунального підприємства "Київпастранс" вивести на маршрути столиці необхідну кількість додаткових автобусів і тролейбусів.

У Києві зараз відкрито близько 300 маршрутів і працюють 50 приватних підприємств-перевізників.

Щодня в Києві працює близько 2,3 тис. маршруток різних форм власності.

Вартість проїзду у маршрутках Києва становить 1,5-2,5 гривні / поїздка в залежності від маршруту.