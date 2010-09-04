Україна створить безпілотний літак для спостереження за трубопроводами

Вчора перший віце-прем`єр Андрій Клюєв доручив Міністерству освіти і науки і Національному авіаційному університету (НАУ) підготувати пропозицію щодо розробки і створення безпілотного літака, який би використовувався для спостереження за крупними трубопроводами, повідомляє Finance.

Про це повідомив міністр освіти і науки Дмитро Табачник, який брав участь у торжествах з приводу Дня знань в НАУ. "Таке державне замовлення, якщо пропозиція університету буде конкурентоздатною, Кабмін готовий надати НАУ", - сказав Табачник.

Як повідомив проректор НАУ з наукової роботи Володимир Харченко, перший віце-прем`єр дав своє доручення після того, як ознайомився з вже існуючими розробками університету. "На цю тему у нас захищено немало дисертацій, нею цікавляться талановиті студенти, а один з наших професорів три роки працював з південнокорейськими виробниками безпілотних літаків", - розповів Харченко.

За його словами, зараз співробітники НАУ розробляють носій для літака, який торік планувалося використовувати для потреб сільського господарства: "Тоді ми зверталися до уряду з проханням про фінансову підтримку, проте необхідний мільйон гривень нам так і не виділили". Володимир Харченко відзначив, що цього року фінансування розробки безпілотного літака поки не обговорювалося.