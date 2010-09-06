При скасуванні транспортного збору інтереси тих, хто сплатив його авансом, буде враховано

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запевняє, що в результаті заміни в системі оподаткування транспортного збору акцизом на бензин інтереси тих, хто сплатив збір авансом за 2 роки, буде враховано.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер» в неділю.

«Ніхто не платитиме двічі» - підкреслив прем`єр.

При цьому він зазначив, що той, хто більше їздить, повинен більше платити і саме для цього транспортний збір в Податковому кодексі пропонується замінити акцизом на бензин.

«Норма розрахована на те, що хто більше споживає бензину, хто більше їздить, повинен більше платити. У нас же є автомобілі, які на 100 км пробігу споживають і 40 літрів. Чому вони повинні платити стільки ж, скільки платить власник старенького «Москвича»? Це неправильно. Вони повинні платити значно більше», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр зазначив, що за рахунок збільшення надходження від акцизу на бензин вдасться значно збільшити фонд дорожнього будівництва.