Під Полтавою зіткнулися шість автомобілів: потерпілих немає
10:54, 06 вересня 2010Транспорт/Звя'зок
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Учора ввечері під Полтавою зіткнулися шість автомобілів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник відділу по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Полтавській області Юрій СУЛАЄВ.
«ДТП сталося близько 17.00. Йшов дощик, видимість була обмежена. Один автомобіль наздогнав другого, інші теж не встигли зупинитися і зачепили один одного», - сказав Ю.СУЛАЄВ.
Він також зазначив, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
«Пошкоджені тільки автомобілі», - уточнив Ю.СУЛАЄВ.
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