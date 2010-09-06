Під Полтавою зіткнулися шість автомобілів: потерпілих немає

Учора ввечері під Полтавою зіткнулися шість автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник відділу по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Полтавській області Юрій СУЛАЄВ.

«ДТП сталося близько 17.00. Йшов дощик, видимість була обмежена. Один автомобіль наздогнав другого, інші теж не встигли зупинитися і зачепили один одного», - сказав Ю.СУЛАЄВ.

Він також зазначив, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

«Пошкоджені тільки автомобілі», - уточнив Ю.СУЛАЄВ.