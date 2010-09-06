Проїзд у київському метро подорожчав до 2 грн.

Проїзд в київському метро з сьогоднішнього дня подорожчав до 2 грн.

Як повідомляє сайт КП "Київський метрополітен", зокрема, з 6 вересня, згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 5 серпня 2010 року №569, у Київському метрополітені вводиться в дію новий тариф на одну поїздку.

Тепер вартість одного жетона складає 2,00 грн., вартість однієї поїздки за безконтактною карткою складає 2,00 грн.

Проїзні квитки усіх видів залишаються діючими і їх вартість не змінюється. Придбані раніше жетони (блакитного кольору) є діючими, зазначили в метрополітені.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ заявляв, що проїзд в київському метро подорожчає в середині вересня.

Також у кінці серпня заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО зазначав, що тариф 2 грн. на проїзд в метро влада Києва введе після його перевірки на відповідність економічно обгрунтованому рівню.

"Ми ще раз перевіряємо відповідність цього тарифу економічно обгрунтованому рівню, вивчаємо прибутковість і проблемні фінансові питання комунального підприємства. Тому рішення про введення тарифу в дію буде прийнято відразу після закінчення детального вивчення ситуації", - заявляв А.ГОЛУБЧЕНКО.