Влада Києва підвишила тариф на проїзд у метро безпідставно - Кличко

Підвищення ціни за проїзд у київському метрополітені до 2 грн. є безпідставним, оскільки столична влада не надала для цього ніяких економічних обгрунтувань.

Про це заявив лідер фракції однойменного Блоку в Київраді Віталій КЛИЧКО, повідомили УНІАН в його прес-службі.

За словами В. КЛИЧКА, коли депутати підвищували плату за проїзд в метро у 2008-му році, проводилися засідання спеціальної робочої групи Київради, яка визначила, що собівартість однієї поїздки повинна складати не більше гривні.

"Сьогодні ж кияни вимушені платити 2 гривні. Хоча ніхто не пояснює, чому сформована саме така ціна. Ми так і не побачили не те що об'єктивних економічних розрахунків, але навіть правдивої статистики пасажиропотоку в метро. Між тим, виправдання чиновників про те, що плату за проїзд підвищили до "круглої" суми, оскільки касирам в метро не дуже зручно давати здачу, не витримують ніякої критики" - підкреслив політик.

У той же час він зазначив, що бюджет міста систематично недоотримує гроші від розміщення рекламних матеріалів в метрополітені - їх офіційна вартість є значно заниженою. Так, брендування однієї станції метро за оцінками рекламних агентств складає близько 100 тис. умовних одиниць на місяць, з яких до бюджету міста надходить ледве десята частина. Кияни мають право знати, куди йдуть реальні фінансові потоки столичного метро, зазначив В. КЛИЧКО.

"Перш ніж підвищувати тарифи необхідно було провести комплексний аудит КП "Київський метрополітен". Адже сьогодні навіть вагони столичного метро знаходяться в банківській заставі, оскільки у свій час більшість Київради дозволили керівництву метрополітену набрати кредитів. Тому такий аудит - єдиний спосіб навести лад в цьому комунальному підприємстві", - сказав В. КЛИЧКО.

Політик упевнений, що діяльність КП "Київський метрополітен" має бути прозорою, а тарифи на проїзд - економічно обгрунтованими. А підвищення ціни на проїзд в метро стало черговим прикладом того, як влада перекладає рішення своїх проблем на плечі киян, заявив він.

Як повідомляв УНІАН, з сьогоднішнього дня, 6 вересня, проїзд в київському метро подорожчав до 2 грн.

Між тим, раніше заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ заявляв. що проїзд в київському метро подорожчає в середині вересня.

Також заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО зазначав, що тариф у 2 грн. на проїзд в метро влада Києва введе після його перевірки на відповідність економічно обгрунтованому рівню.

"Ми ще раз перевіряємо відповідність цього тарифу економічно обгрунтованому рівню, вивчаємо прибутковість і проблемні фінансові питання комунального підприємства. Тому рішення про набуття чинності тарифу буде прийняте після завершення детального вивчення ситуації", - сказав А. ГОЛУБЧЕНКО.