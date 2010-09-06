Мінтрансзв’язку прогнозує ухвалення найближчим часом закону про морські порти

Міністерство транспорту і зв`язку України прогнозує ухвалення Закону «Про морські порти України» вже найближчим часом. Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, про це сказав міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО.

«Це буде справжнім випробуванням для нашої команди. Ми маємо узгодити цей закон з громадськими організаціями, портовиками і провідними бізнес-структурами, знайшовши взаємовигідне рішення. Але впевнений, що ми справимося», - наголосив міністр.

В даний час немає жодного нормативно-правового акту, який би комплексно регулював відносини у цій сфері. У своїй діяльності морські порти керуються переважно нормативними актами Міністерства Морського флоту СРСР, які застаріли і багато в чому не відповідають новим економічним умовам господарювання.

На переконання міністра, в новому законі мають бути врегульовані правові, організаційні, економічні та соціальні основи функціонування і розвитку морських торгових портів, а головне – задекларовані й законодавчо захищені державні інтереси. Причальні лінії, акваторії портів і земля під акваторіями мають належати лише державі.

Як повідомляв УНІАН, проект Закону України «Про морські порти» № 0881 від 23.11.2007 пройшов перше читання у Верховній Раді України. Проте до цього проекту закону було зроблено низку зауважень від зацікавлених органів центральної влади. Тому в квітні цього року К.ЄФИМЕНКО доручив внести ці зауваження з урахуванням інтересів держави і врегулювавши економічні відносини між господарюючими суб`єктами в портах.

Оновлений проект законодавчого акту розроблено на доручення міністра в Державній адміністрації морського і річкового транспорту і зараз перебуває на етапі обговорення з суб`єктами господарювання, зацікавленими в його ухваленні.