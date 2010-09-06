Проект залізничного сполучення між Києвом і «Борисполем» розроблять до кінця листопада - Колесніков

Віце-прем`єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ заявляє, що проект будівництва залізниці від аеропорту «Бориспіль» до Києва буде розроблено до кінця листопада поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

Відповідаючи на запитання журналістів, у які терміни буде проведено роботи щодо запланованого будівництва залізниці між «Борисполем» і Києвом, віце-прем`єр нагадав, що під час візиту до Китаю Президент Віктор ЯНУКОВИЧ вів переговори з цього питання.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, на даний момент є тільки концепція будівництва такої залізниці, і в цей проект наперед готові інвестувати кошти китайські компанії. Б.КОЛЕСНІКОВ додав, що проект цього будівництва планується розробити до кінця листопада.

Як повідомляв УНІАН, китайські банки нададуть кредит у розмірі 1 млрд. дол. на будівництво залізничної гілки, яка зв`яже Київ і міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Зокрема, згідно з підписаною 2 вересня у Китаї у присутності глав України і КНР угодою, китайська сторона побудує залізничну трасу завдовжки 30 км.

Згідно із досягнутими домовленостями, генеральним підрядчиком проекту виступить компанія China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC). Будівництво планується розпочати у 2011 році і завершити через три роки. Крім будівництва китайська сторона відповідатиме за навчання персоналу і забезпечення якості роботи нової магістралі.