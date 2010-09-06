«Укрзалізниця» планує ввести зупинки пасажирських поїздів на станції Дарниця

У новому графіку руху на 2011-2012 рр. за побажаннями пасажирів «Укрзалізниця» планує ввести на ст. Дарниця зупинки пасажирських поїздів, що прямують до ст. Київ-Пасажирський.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Зокрема, планується, що на станції Дарниця зупинятимуться такі поїзди: № 72/71 Запоріжжя–Київ і № 79/80 Дніпропетровськ–Київ формування Придніпровської залізниці; № 163/164 Харків–Київ формування Південної залізниці; № 122/121 Миколаїв–Київ формування Одеської залізниці.

Нововведення здійснюється за результатами широкого анкетування, в якому взяли участь 13 тис. 655 респондентів, які приїжджають до Києва з певною періодичністю (30% опитаних відвідують столицю кілька разів на рік).

Маркетингові дослідження залізничників, спрямовані на покращення обслуговування пасажирів, тривають, говориться в повідомленні.