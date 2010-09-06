«Укрзалізниця» за літній період перевезла понад 46 млн. пасажирів

«Укрзалізниця» цього літа, з 1 червня до 30 серпня, за оперативними даними, перевезла 46,1 млн. осіб, що на 3,9%, або на 1,7 млн. осіб, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, за цей час лише до Кримського регіону прибуло 3 млн. 369,5 тис. пасажирів, що на 9,3% більше, ніж у 2009 році. Зокрема, у внутрішньому сполученні перевезено 2 млн. 60,5 тис. пасажирів (+9,2%), у міжнародному – 1 млн. 309 тис. пасажирів (+9,3%).

Виїхало з Кримського регіону 3 млн. 393,6 тис. пасажирів (+6,4%), зокрема, у внутрішньому сполученні – 2 млн. 8,2 тис. пасажирів (+7,3%), у міжнародному – 1 млн. 358 тис. пасажирів (+5,3%).

Як наголошується у повідомленні, зараз на вокзалах Кримського регіону працюють 76 стаціонарних кас. У Кримському регіоні з метою поліпшення обслуговування пасажирів і надання їм додаткових зручностей функціонує також 7 пересувних кас.

1 вересня, як і передбачено графіком руху потягів на 2010-2011 рр., курсували 44 пари літніх потягів, які обслуговують 98 поїздів, з них 69 введені на літній період.