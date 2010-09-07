США починають масштабне оновлення транспортної системи. Для початку - 50 млрд.дол.

Масштабну програму модернізації транспортної інфраструктури запускають у США. Протягом найближчих 6-ти років передбачається реконструювати понад 240 тис км автодоріг. Про це заявив сьогодні президент США Барак Обама, представляючи в місті Мілуоки /штат Вісконсін/ програму оновлення транспортної мережі країни.

"За наступні шість років ми маємо намір перебудувати 150 тис миль /240 тис км/ доріг - а цього вистачає для того, щоб шість разів об’їхати земну кулю, - сказав Б.Обама. - Крім того, ми маємо намір також прокласти і відремонтувати 4 тис миль /близько 6,5 тис км/ залізничних колій, що дорівнює відстані від одного узбережжя країни до іншого".

Передбачають також модернізувати систему управління повітряним транспортом. "Ми розв'яжемо проблему з "пробками" на дорогах і постійними затримками вильотів в аеропортах, через що люди вимушені простоювати в чергах", - зазначив президент США і, звертаючись до жителів Мілуоки, додав, що добре пам'ятає, що таке черги.

Для реалізації цього проекту адміністрація Б. Обами пропонує заснувати спеціальний банк, який дозволить збільшити об'єм приватних капіталів, що інвестуються в галузь, і бюджетних грошей штатів. Передбачають, що розмір тільки початкових інвестицій в програму оновлення транспортної мережі в США складе близько 50 млрд. дол.