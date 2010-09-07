Держкомпідприємництва та ДАІ займуться дерегулюванням транспортної галузі

Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва (Держкомпідприємництва) і департамент ДАІ МВС разом розглядатимуть ініціативи комітету, спрямовані на дерегулювання транспортної галузі, для чого формується робоча група у складі представників обох відомств.

Як повідомила УНІАН прес-служба Держкомпідприємництва, про це домовилися голова комітету Михайло БРОДСЬКИЙ і міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

"Комітет разом з ДАІ працюватиме над реалізацією наших ініціатив, які значно полегшать життя водіям. Ми спростимо або приберемо зайві процедури, які тільки забирали час і гроші ", - заявив М. БРОДСЬКИЙ.

Згідно з повідомленням, 6 жовтня робоча група повинна відзвітувати про виконання задач.

Серед ініціатив, над реалізацією яких спільно працюватимуть фахівці комітету і ДАІ, - ліквідація транспортних зборів з машин, відміна нотаріально завірених доручень на право керування автомобілем і надання права їх написання власникові транспортного засобу, передача повноважень видачі водійських прав спеціальним автошколам з введенням для них строгої адміністративної і карної відповідальності за порушення.

Також вивчатимуться питання реформування МРЕО і делегування права видачі державних номерів автосалонам, які вже самі передаватимуть дані в ДАІ; обмеження господарської діяльності державних структурних підрозділів ДАІ; виключення посередників при проходженні техогляду або наданні інформації про державну реєстрацію автомобілів; обмеження кількості документів, які водій повинен мати при собі під час керування транспортним засобом.

Нагадаємо, у серпні почала працювати робоча група з фахівців Держкомпідприємництва і ДАІ, яка готує пакет нормативно-правових актів з впорядкування проходження технічного огляду легкових автомобілів.