«Візз Ейр Україна» у грудні відкриє рейси Київ-Стокгольм та Львів-Меммінген

Перша українська бюджетна (лоу-кост) авіакомпанія "Візз Ейр Україна" починаючи з 18 грудня 2010 відкриє 2 нові рейси Київ-Стокгольм і Львів-Меммінген.

Як повідомили УНІАН в прес-службі компанії, з частотою двічі на тиждень виконуватимуть рейс зі Львова в Меммінген - німецьке місто, розташоване в Баварії, за 120 км від Мюнхена. Це вже третій напрям після Дортмунда і Венеції, за яким "Візз Ейр Україна" виконуватиме рейси зі Львова.

Одночасно "Візз Ейр Україна" виходить і на шведський ринок, відкриваючи рейс Київ-Стокгольм (Скавста). Спочатку частота виконання рейсів складе два рейси на тиждень.

Квитки на вказані рейси вже у продажу за ціною від 378 грн. (в один бік, з урахуванням обов'язкових податків і зборів).

"Ми упевнені, що наші нові напрями будуть такі ж успішні і популярні, як і інші рейси з України", - зазначив генеральний директор "Візз Ейр Україна " Сергій ДЕМЕНТЬЄВ.

Довідка УНІАН. "Візз Ейр Україна" - перша бюджетна (лоу-кост) авіакомпанія, ліцензована Міністерством транспорту України. Належить до групи компаній Wizz Air. Сьогодні флот авіакомпанії складається з двох літаків Airbus A320. За останні 12 місяців "Візз Ейр Україна" перевезла понад півмільйона пасажирів.