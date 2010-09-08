Укрзалізниця: эфект побудови та реконструкції залізниці складе 200 млн. грн. на рік

Економічний ефект від реалізації проекту з будівництва і реконструкції залізничної мережі України для збільшення пропускної спроможності і впровадження швидкісного руху потягів складе 200 млн. грн. на рік.

Як повідомили УНІАН в прес-службі "Укрзалізниці", наукове обгрунтування цього проекту, розрахованого до 2020 року, автори, серед яких генеральний директор "Укрзалізниці" Михайло КОСТЮК, головний інженер Головного управління колійного господарства Василь ЯКОВЛЄВ, начальник Головного управління перевезень "Укрзалізниці" Віталій АЛЕЙНИК, і багато інших фахівців, виклали в науковій роботі "Будівництво і реконструкція залізничної мережі України для збільшення пропускної спроможності і впровадження швидкісного руху потягів".

"Це комплекс організаційних і технічних засобів, засобів будівництва, технологій, наукових розробок, які цілісно представляють такий продукт як створення оптимальної конструкції верхньої будови колії для впровадження швидкісного руху в Україні ", - зазначив генеральний директор М. КОСТЮК.

Розроблені в Україні нові технології і устаткування для зварювання рейок, нові конструкції стрілочних переводів і рейкових кріплень залізничники використовують для створення так званого "оксамитового шляху", безстикового шляху необмеженої довжини. Зокрема, на українських залізницях експлуатуються рейкозварювальні машини, виготовлені на Каховському заводі устаткування електрозварювання.

Згідно з повідомленням, останніми роками залізничники уклали 5200 км безстикового шляху, ввели в експлуатацію 1704 комплекти нових сучасних конструкцій стрілочних переводів.

Під час будівництва нових шляхів, реконструкції і модернізації українських залізниць з використанням сучасних науково-технічних рішень на напрямках Київ-Харків, Київ-Дніпропетровськ, Київ-Хутір Михайлівський створені умови для подальшого підвищення допустимих швидкостей руху потягів до 160 км /год - 170 км / год, а з придбанням сучасного рухливого складу - до 200 км / год.

Розробки українських учених і фахівців зі зварювання рейок в безстиковій шлях необмеженої довжини широко використовуються не лише в Україні, але і Росії, США, Канаді, Китаї, Бразилії, Індії, Австралії, Словенії, Туреччині, Ірані та інших країнах.

Як зазначено в повідомленні, інтелектуальний потенціал наукової роботи "Будівництво і реконструкція залізничної мережі України для збільшення пропускної спроможності і впровадження швидкісного руху потягів", який захищено 24 патентами, став основою нормативно-технічних документів, які були схвалені до використання Організацією співпраці залізниць Європи і Азії і затверджені як офіційні нормативні документи для "Укрзалізниці".

Довідка УНІАН. Наукова робота "Будівництво і реконструкція залізничної мережі України для збільшення пропускної спроможності і впровадження швидкісного руху потягів" містить напрацювання авторського колективу протягом десяти років. Вчена рада Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна рекомендувала присвоїти цій науковій роботі і колективу авторів Державну премію України в галузі науки і техніки у 2010 році. До колективу авторів увійшли генеральний директор Укрзалізниці М. КОСТЮК, голова Комітету з питань транспорту і зв'язку Верховної Ради України В. КОЗАК, представники "Укрзалізниці", Інституту електрозварювання ім. Патона, НАН України ТОВ "Технопарк ДЕС ім. Патона", Державного економіко-технологічного університету транспорту, ВАТ" Каховський завод устаткування електрозварювання ", ВАТ "Дніпропетровський стрілочний завод ", ТОВ" Корпорація колійні ремонтні технології ".