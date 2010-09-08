Мінтранс має намір підвищити вимоги до ринку таксі
На вітчизняному ринку перевезень таксомоторів пропонують ввести європейський (міжнародний) досвід регулювання шляхом підвищення вимог для допуску суб'єктів господарювання до такого виду перевезень. Як повідомляє прес-служба Міністерства транспорту і зв'язку, міністерство спільно з Держкомпідприємництва розробили законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи управління транспортним процесом у зв'язку з підготовкою і проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
Одночасно проект змін пропонує залучити до регулювання ринку перевезень таксомоторів органи місцевого самоврядування на рівні міст і районів. Мінтранс також пропонує засоби захисту внутрішніх ринків перевезень таксомоторів в містах і районах.
Згідно з повідомленням, у той же час Мінтранс намагається чіткіше провести межу між перевезеннями таксомоторів і перевезеннями легковими автомобілями на замовлення, а також упорядкувати роботу таких посередників ринку перевезень таксомоторів як інформаційно-диспетчерські служби.
Крім того, після детального аналізу положень нормативно-правових актів, які регулюють ринок перевезень таксомоторів в європейських країнах Мінтрансзв’язку внесло і відповідні зміни в питання встановлення відповідальності за порушення автотранспортного законодавства і посилення відповідальності суб'єктів господарювання, котрі здійснюють свою діяльність на ринку автомобільних перевезень.
Як зазначено, прийняття проекту Закону дозволить не лише усунути прогалини в автотранспортному законодавстві, але і приведе до фактичного наповнення Державного бюджету України і впорядкування ринку перевезень таксомоторів з урахуванням євроінтеграційних процесів.