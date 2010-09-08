Квитки на поїзди РЗ можна буде купити і в Європі

Залізничні квитки, у тому числі на внутрішні потяги РЗ, можна буде тепер купити і в Європі. Про це повідомив віце-президент РЗ Михайло Акулов, повідомляє АК&М.

За його словами, це пов'язано з запуском потягу "Москва-Ніцца".

Нагадаємо, що РЗ 23 вересня відкривають в сполученні з Францією новий залізничний міжнародний маршрут "Москва - Ніцца". Потяг курсуватиме 1 раз на тиждень. З Москви (Білоруський вокзал) він вирушатиме щочетверга, прибуватиме в Ніццу в суботу, з Ніцци - щонеділі, прибувати в Москву у вівторок.

Маршрут руху потяга: Москва - Вязьма - Смоленськ - Орша - Мінськ - Брест - Тересполь - Варшава - Катовіце - Зебжидовіце - Богумин - Бржецлав - Відень - Лінц - Інсбрук - Больцано - Верона - Мілан - Генуя - Сан-Ремо - Бордигера - Вентимиль - Ментон - Ніцца.

ВАТ "Російські залізниці" створено 1 жовтня 2003 року на базі Міністерства шляхів сполучення. 100% акцій компанії, що володіє залізничною мережею протяжністю 85.5 тис. км, належать державі. Статутний капітал РЗ складає 1.594 трлн крб.

За даними ІПС "ДатаКапітал", чистий прибуток РЗ за РСБО за I півріччя 2010 року склала 58.485 млрд руб. проти збитку 13.7 млрд руб. роком раніше. Прибутки від основної діяльності збільшилися на 20.4% до 581.7 млрд руб. при цьому витрати виросли усього на 7.8% до 511.8 млрд руб.