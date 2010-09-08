Співробітники Чорноморської ТРК вимагають припинити тиск на канал

Співробітники Чорноморської телерадіокомпанії сьогодні в Сімферополі пікетували будівлю Ради міністрів Автономної Республіки Крим з вимогою припинити тиск влади і силових структур на канал.

Як передає кореспондент УНІАН, журналісти тримали плакати «Руки геть від «Чорноморки», «Чим жорсткіше цензура, тим далі влада від народу», «Стоп цензурі», «5 канал, ТВi, «Тоніс», «Чорноморка». Хто наступний?» і періодично скандували: «Влада, не бійся журналістів!», «Стоп цензурі, геть цензуру!», «Дайте нам працювати!».

На думку працівників «Чорноморки», накладення арештів на рахунки і майно телерадіокомпанії є спробою влади виключити ТРК з кримського телеефіру «на час місцевих виборів або, взагалі, назавжди».

Як повідомляв УНІАН, лідер кримської організації «Батьківщини», депутат Верховної Ради України з фракції БЮТ Андрій СЕНЧЕНКО на початку серпня заявив про арешт податковою міліцією майна Чорноморською ТРК, після – про перевірку діяльності телерадіокомпанії працівниками Контрольно-ревізійного управління, потім – про арешт податковою Криму рахунків каналу.