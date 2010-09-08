КМДА контролюватиме надходження від реклами в метро

Київська міська державна адміністрація контролюватиме надходження від розміщення реклами в метро. Про це під час прямого ефіру програми «Столиця» на телеканалі «Київ» повідомив заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зокрема, А.ГОЛУБЧЕНКО сказав: «Встановлена з 6 вересня вартість проїзду в столичному метрополітені є на сьогодні стабільною і не передбачає перегляду. Завдяки введенню в дію нового тарифу, підприємство додатково отримуватиме близько 70 млн. грн. на рік. Крім того, ми плануємо передати повноваження з управління рекламною діяльністю метрополітену в Головне управління з питань реклами та КП «Київреклама». Таким чином, ми зможемо контролювати надходження від розміщення реклами в метро і, за необхідністю, розподілятимемо їх між комунальним підприємством та міським бюджетом. Переконаний, що залучення додаткових коштів відчутно покращить якість роботи столичної підземки».

Він також зауважив, що КП «Київський метрополітен» заборгував КП «Київпстранс» 17 млн. грн. за продаж суміщених проїзних квитків у касах метрополітену. Тож перші надходження, які надійдуть від встановлення нового тарифу на проїзд у метро будуть спрямовані на погашення заробітної плати водіям «Київпастрансу».

«Крім того, ми поступово виплачуватимемо борг за спожиту підприємством електроенергію і будемо збільшувати кількість рухомого складу метрополітену», – зазначив заступник голови КМДА.