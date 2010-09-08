"Київстар" збільшив кількість абонентів мобільного Інтернету

Кількість користувачів послуг мобільного Інтернету від компанії «Київстар» за технологією GPRS/EDGE протягом другого кварталу 2010 року збільшилася на 21%, у порівнянні з попереднім кварталом, і склало 2,42 млн. чоловік. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, дохід "Київстару" від послуг мобільного Інтернету за звітний період виріс на 16% – до близько 85,3 млн. грн. при зниженні обсягу спожитого трафіку на 3%, у порівнянні з першим кварталом цього року.

У другому кварталі користувачі послуг мобільного Інтернету спожили 441,4 ТБ трафіку, продовжується тенденція міграції користувачів з WAP-сервісів на послуги мобільного Інтернету. Так, кількість користувачів WAP-сервісів «Київстару» в ІІ кварталі склала більше 5 млн. чоловік. Проте обсяг трафіку в порівнянні з І кварталом збільшився на 20% і склав 32,5 ТБ за три місяці.

Довідка УНІАН. Телекомунікаційний оператор «Київстар» – лідер українського ринку мобільного зв`язку і передачі даних, якому довіряють своє спілкування 22,43 млн. чоловік (за станом на 1 вересня 2010 року).