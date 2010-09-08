„НАСТА“ застрахувала майновий комплекс ФПГ „Росан“

Страхова компанія „НАСТА“ застрахувала комплекс офісних і складських приміщень у Львові площею 10,6 тис. кв. м, що належить ФПГ „Росан“, на суму 32,6 млн. грн. Про це йдеться в повідомленні прес-служби страхової компанії, переданому агентству УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, страховий договір забезпечує захист майнового комплексу від вірогідних втрат в результаті пожеж, вибухів, проявів стихії, а також падінь пілотованих літальних апаратів.

Договір підписаний строком на 1 рік з можливістю продовження.

Довідка УНІАН. СК «Наста» працює на ринку України з 2008 року.

„Росан“ — фінансово-промислова група на заході України. Компанія є продовженням діяльності транснаціональної корпорації „Мфст“ в Україні.