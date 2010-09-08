«Датагруп» приєднала активи кременчуцького провайдера Home-Net

ПАТ «Датагруп» завершило приєднання провайдера Home-Net (Кременчук).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, операція передбачає створення в Кременчуці регіонального представництва «Датагруп» і придбання активів компанії (лінійно-кабельних споруд). З абонентами Home-Net будуть переоформлені договори на ПАТ «Датагруп».

Наголошується, що компанія Home-Net працює на ринку Кременчука з 2006 року. Її абонентська база налічує 6 тис. підключень (більше 80% – фізичні особи). Home-Net належить більше 30% ринку інтернет-послуг в Кременчуці.

У найближчі два місяці «Датагруп» проведе ребрендинг Home-Net, і на ринку Кременчука працюватиме нова роздрібна торгова марка від «Датагруп».

Очолить регіональне представництво "Датагруп" в Кременчуці нинішній директор компанії Home-Net Дмитро ДІДЕНКО. Найближчим часом в структурі персоналу Home-Net змін не планується.

Довідка УНІАН. ПАТ "Датагруп" створене 10 років тому, є одним з лідерів телекомунікацій.