ВОЛЯ поліпшила характеристики тарифних планів ВОЛЯ PRO

До початку бізнес-сезону компанія ВОЛЯ поліпшила характеристики всіх тарифних планів для корпоративних абонентів, які пропонуються під торговою маркою ВОЛЯ PRO. Про це УНІАН повідомила керівник відділу PR компанії ВОЛЯ Аліна СИГДА.

За її даними, відтепер вони базуються на технології нового покоління DOCSIS 3.0 замість технології DOCSIS 2.0, що раніше використалася, що значно розширює можливості для користувачів за швидкістю доступу в Інтернет та іншим можливостям.

Тепер лінійка тарифних планів групи «Speed Unlimited» включає пакети L-Pro - 100 ГБ (230 грн/міс.) і XL-Pro - 150 ГБ (350 грн/міс.), в яких встановлюється швидкість download до 38 Мбіт/с і upload – до 1024 Кбіт/с, а також пакети XXL-Pro - 250 ГБ (500 грн/міс.), Super-Premium 400 ГБ (750 грн/міс.), Extra-Premium 600 ГБ (1000 грн/мес.) і Multi-Premium 1000 ГБ (1500 грн/міс.), в яких встановлюється швидкість download до 150 Мбіт/с і upload – до 3072 Кбіт/с.

Крім того, тарифні плани групи «Usage Unlimited» також доповнені новими пакетами з покращуваними швидкісними характеристиками.

Для корпоративних клієнтів так само, як для домашніх абонентів, використання ресурсів, розміщених на майданчику Дата-центра ВОЛЯ, не тарифікується.

Всім абонентам ВОЛЯ пропонує в користування модеми, що підтримують технологію DOCSIS 3.0 (вартість цього додаткового сервісу – 19,90 грн/мес. або 29,90 грн/мес., залежно від марки пристрою). Крім того, що особливо актуально для бізнесу, компанія пропонує в користування точки бездротового доступу Wi-Fi (вартість додаткового сервісу – 9,90 грн./мес).

Комплекс послуг для корпоративних абонентів надається під торговою маркою ВОЛЯ PRO і охоплює послуги доступу до Інтернету і телебачення, а також послуги Дата-центра ВОЛЯ.

У компанії створений окремий офіс, в якому обслуговуються виключно юридичні особи. Для зв`язку з відповідними службами їм виділено телефонну лінію. Підключення корпоративних користувачів здійснюється спеціальною бригадою технічних фахівців, які забезпечені всім необхідним устаткуванням для роботи в крупних офісних приміщеннях. За кожним корпоративним абонентом закріплюється індивідуальний висококваліфікований менеджер. Однією з головних переваг компанії в роботі з корпоративними абонентами є можливість обробки заявок день в день з мінімальними витратами на підключення і устаткування.

Довідка УНІАН. DOCSIS 3.0 – стандарт послуги, запущений на українському ринку в березні 2010 року національним телекомунікаційним провайдером ВОЛЯ. Це найбільш швидкісний на сьогоднішній день стандарт передачі даних в «домашньому сегменті» (до 150 Мбіт/с в прямому каналі).

ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером. У цілому по Україні обслуговує близько 1,7 млн. абонентів, включаючи більше 400 тис. користувачів послуги високошвидкісного доступу в Інтернет.

Компанія надає комплексну мультисервісну послугу, що включає інформацію і розваги, – доступ до телепрограм і відео-на-запит; комунікації – високошвидкісний доступ в Інтернет, комп`ютерний і голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.