Cубпідрядників для будівництва терміналу «Д» в «Борисполі» залучати не будуть

Кабінет міністрів України розпорядженням від 2 вересня 2010 р. №1760-р відмінив розпорядження Кабінету міністрів України від 27 травня 2009 р. №623 "Питання залучення субпідрядників і постачальників для будівництва терміналу "Д" державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Текст документу розміщений на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, скасованим розпорядженням "Борисполю" доручалося надавати узгодження залучення субпідрядників і постачальників матеріалів, обладнання і устаткування за контрактом від 26 вересня 2008, укладеним між державним підприємством "Міжнародний аеропорт" Бориспіль "і СП "Догуш Іншаат ве Тіджарет А.Ш. - Алсім Аларко Сана Тешишлері ве Тіджарет А.Ш. - Іда Іншаат Сана ве Тіджарет А. Ш"., у термін до п'яти робочих днів для українських компаній і в термін до 14 робочих днів для компаній - нерезидентів України. При цьому ненадання узгоджень в певні терміни з дня надання запиту від компанії "Japan Airport Consultants" вважалося узгодженням для залучення відповідного субпідрядника або постачальника.

Довідка УНІАН. У 2008 р. був визначений переможець тендеру на будівництво терміналу D в аеропорту "Бориспіль" за японським кредитом - турецька група "Догуш Іншаат"(консорціум "Dogus/Alarko/YAD"). У листопаді 2008 р. офіційно почато будівництво. Вартість контракту - 377 млн. дол. з них 167 млн. дол. японської кредитної лінії і 210 млн. дол. власних засобів ДП МА "Бориспіль". Кабінет міністрів України у травні 2009 р. визначив турецьку компанію "Догуш Іншаат" відповідальною за будівництво термінального комплексу D державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

"Догуш Іншаат" обіцяла завершити спорудження нового пасажирського терміналу до 1 жовтня 2011 року.