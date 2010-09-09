На КрАСЗ до кінця року зберуть дослідні зразки автомобілів SsangYong Korando

Кременчуцький автоскладальний завод (КрАСЗ, Полтавська обл.), що входить до групи компаній "АІС", до кінця 2010 року планує зібрати дослідні зразки автомобілів SsangYong Korando.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив директор підприємства Микола ЧЕРНИШ.

За його словами, пілотні автомобілі завод планував отримати вже на початку вересня, проте переговори з виробниками затягнулися.

"Раніше ми планували почати серійний випуск автомобілів SsangYong Korando у 4 кварталі, а тепер терміни змістяться", - сказав М.ЧЕРНИШ.

Нагадаємо, SsangYong Korando на автомобільному ринку пропонувався з двома бензиновими (2.3л і 3.2л) і двома дизельними двигунами (2.3л і 2.9л), створеними за ліцензією Mercedes, - Benz.

Довідка УНІАН. Кременчуцький автоскладальний завод був заснований у 1995 р.

Чистий збиток ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" у 2009 р. склав 121 млн 699 тис. грн., що на 2,1% менше, ніж у 2008 р., коли збиток склав 124 млн 416 тис. грн.

Група компаній "АІС" - один з лідерів українського автомобільного ринку. Основний вид діяльності - продаж нових легкових, комерційних, вантажних автомобілів, спецтехніки та автобусів.