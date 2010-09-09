ТРК “Київ” может залишитися без ліцензії. Нацрада з телерадіомовлення попереджає

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, розглянувши результати перевірки Державного комунального підприємства "ТРК "Київ" і взявши до уваги попередні санкції, що застосовувалися до телерадіокомпанії, прийняв рішення про стягнення штрафу в розмірі, який буде визначений після прийняття відповідної постанови Кабінету міністрів України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Нацради.

Голова Національної ради Володимир МАНЖОСОВ під час засідання заявив, що наступна санкція, яка відповідно до чинного законодавства може бути застосована до телерадіокомпанії, це звернення до суду про анулювання ліцензії.

Він зазначив, що якщо не буде виконаний третій пункт рішення, а саме: "Відповідно до частини другої статті 75 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", зобов'язати ДКП "ТРК "Київ", м. Київ, протягом місяця привести діяльність цієї компанії у відповідність з умовами ліцензії і чинного законодавства. Надати за два тижні після цього звіт в Національну раду, завізований представником Національної ради в м. Києві і Київській області", Національна рада, незважаючи на дію Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" вимушена буде піти на цей крок". "Отже, і керівництво телерадіокомпанії і її засновник - Київська міська державна адміністрація повинні докласти максимум зусиль, щоб не позбутися ліцензії", - сказав В. МАНЖОСОВ.