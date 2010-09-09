«Укрзалізниця» з початку року перевезла майже 8 млн. тонн зернових вантажів

Залізниці України з початку цього року перевезли 7,8 млн. тонн зернових вантажів, зокрема, 6,236 млн. т зерна перевезено в порти і на експорт. Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

У внутрішньому сполученні на 8 вересня перевезено 1,57 млн. тонн зернових вантажів. Основні види зернових вантажів, які перевозять: пшениця, ячмінь, зерно кукурудзи, насіння рапсу і соняшнику.

Як зазначено у повідомленні, для залізничного транспорту України перевезення хліба є одним з пріоритетних напрямів діяльності. Традиційно велика частина зернових вантажів йде на експорт.

Згідно з повідомленням, на 8 вересня на припортових станціях, портових елеваторах і зерноперевалочних комплексах вивантажується в середньому близько 600 зерновозів на день. Нагадаємо, інвентарний парк вагонів-зерновозів "Укрзалізниці" складає 11,5 тис. вагонів, з яких майже 9 тис., - задіяні в перевезеннях вантажів на залізницях України, інші перебувають за межами України.

Тарифи на перевезення зернових вантажів дещо нижчі, ніж два роки тому. Це передбачено Збіриком тарифів, який набув чинності у 2009 році.