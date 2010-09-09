КМУ змінив цільове призначення 11,6 га лісу для будівництва дороги Київ-Чоп

Кабінет міністрів України розпорядженням від 2 вересня 2010 №1770-р "Про вилучення і надання в постійне користування із зміною цільового призначення земельної ділянки" вилучив з постійного користування державного підприємства "Житомирське лісове господарство" земельну ділянку лісогосподарського призначення площею 11,63 га (ліси), розташовану за межами населених пунктів Житомирського району і надав її в постійне користування зі зміною цільового призначення Службі автомобільних доріг в Житомирській області для будівництва транспортної розв'язки на 152 кілометрі автомобільної дороги Київ - Чоп.

Текст документу розміщений на сайті Верховної Ради.

При цьому Житомирській райдержадміністрації доручено забезпечити видачу в установленому порядку державного акту на право постійного користування земельною ділянкою; контроль за використанням земельної ділянки, яка надається в постійне користування відповідноі до цього розпорядженням, згідно з цільовим призначенням.

Службі автомобільних доріг в Житомирській області доручено відшкодувати відповідно до законодавства збитки, заподіяні державному підприємству "Житомирське лісове господарство" внаслідок вилучення земельної ділянки.