Кількість абонентів “Київстару" зросла у серпні на 6% - до 22,43 млн. осіб

Кількість абонентів телекомунікаційного оператора “Київстар” зросла у серпні 2010 року на 6% і станом на 1 вересня складало 22,43 млн. чоловік.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Станом на 1 серпня 2010 року компанія обслуговувала 22,13 млн. чоловік.

Довідка УНІАН. Телекомунікаційний оператор «Київстар» – лідер українського ринку мобільного зв`язку і передачі даних. Мережа «Київстар» охоплює всі великі і малі міста і більше 28 тис. сільських населених пунктів, всіх основних національних і регіональних трас, більшості морського і річкового побережжя України.