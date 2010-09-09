Кількість абонентів “Київстару" зросла у серпні на 6% - до 22,43 млн. осіб
16:35, 09 вересня 2010Транспорт/Звя'зок
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Кількість абонентів телекомунікаційного оператора “Київстар” зросла у серпні 2010 року на 6% і станом на 1 вересня складало 22,43 млн. чоловік.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії.
Станом на 1 серпня 2010 року компанія обслуговувала 22,13 млн. чоловік.
Довідка УНІАН. Телекомунікаційний оператор «Київстар» – лідер українського ринку мобільного зв`язку і передачі даних. Мережа «Київстар» охоплює всі великі і малі міста і більше 28 тис. сільських населених пунктів, всіх основних національних і регіональних трас, більшості морського і річкового побережжя України.
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