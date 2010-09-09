Представники телерадіоорганізацій мають бути присутні на засіданнях Нацради, де розглядаються їхні питання - Манжосов

„Керівники телерадіоорганізацій чи уповноважені представники повинні бути присутні на засіданнях Нацради, де розглядаються їхні питання”, – про це під час брифінгу, що відбувся в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення 8 вересня, сказав голова Національної ради.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Нацради, серйозні питання, де йдеться про можливе застосування санкцій, продовження терміну дії ліцензій, переоформлення ліцензій тощо, повинні розглядатися за присутності керівника телерадіоорганізацій або уповноваженої особи. Урешті-решт, це вимога Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” ( ст. 24, п. 5).

В.МАНЖОСОВ звернув увагу на те, що часом Національна рада не може ухвалити результативного рішення, оскільки залишаються не з’ясованими окремі аспекти діяльності телерадіоорганізації. Інколи представники телерадіокомпаній чи провайдерів програмної послуги, які приходять на засідання, не можуть відповісти на доволі прості запитання членів Національної ради, або їхні відповіді суперечать одна одній.

До прикладу, вчора не було ухвалено рішення про державну реєстрацію ТОВ „Сонет Медіа Плюс” (м. Київ) як суб’єкта інформаційної діяльності, оскільки представник заплутався у відповідях. Так само не було ухвалено результативного рішення щодо продовження терміну дії ліцензії ДП ТРК „Сенс” ТОВ фірми „Февраль” з міста Новомосковська Дніпропетровської області. Отже, цим компаніям доведеться ще раз звертатися до регуляторного органу із відповідними заявами.

„Присутність на засіданні Національної ради керівника, який обізнаний в усіх питаннях діяльності компанії, в інтересах самих телерадіоорганізацій”, – заявив голова Національної ради.