IPNET запустила інтернет-телебачення у своїй мережі

Компанія IPNET у вересні 2010 року запустила нову популярну послугу – цифрове інтерактивне інтернет-телебачення (IPTV).

Про це повідомили УНІАН в прес-службі компанії.

За словами гендиректора компанії IPNET Дмитра ГРИЩУКА, завдяки інтернет-телебаченню від IPNET у абонентів компанії з`явилася можливість перегляду більше 140 телевізійних каналів в цифровій якості.

Надалі планується збільшення кількості каналів. Усі канали доступні у високій HD-якості зображення і звуку (720p, 1080i, аудіо 5.1). Перогляд IPTV можливий прямо на моніторі комп`ютера без жодних додаткових пристроїв, а також на екрані телевізора або домашнього кінотеатру – за допомогою спеціального телепристрою MAG200.

Довідка УНІАН. Компанія IPNET – працює на ринку широкосмугового доступу в Україні і є найбільшим інтернет-провайдером в Києві, що використовує технологію FTTx. Кількість абонентів компанії – більше 40 тис.