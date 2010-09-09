Укрзалізниця оголошує всеукраїнський фотоконкурс «Залізничні подорожі»

Укрзалізниця починає всеукраїнський фотоконкурс «Залізничні подорожі». Усі охочі взяти участь протягом місяця, з 10 вересня до 10 жовтня поточного року, можуть присилати фотографії на залізничну тематику (від однієї особи не більше 5 штук) в електронному вигляді на адресу fotokonkurs_UZ@mail.ru.

Приймаються фотографії в електронному вигляді розширенням не меншого 300 dpi, розміром не менше 3000 х 2406 крапок. До конкурсу допускаються роботи всіх фотографічних жанрів (портрет, репортаж, пейзаж та ін.), які розкривають залізничну тематику.

Конкурс проходитиме у два етапи: у півфінал, за рішенням комісії, яку очолить генеральний директор Укрзалізници Михайло КОСТЮК, потраплять двадцять учасників. Роботи цих учасників будуть представлені на офіційному сайті “Укрзалізниці”, де буде відкрито голосування. За підсумками голосування будуть вибрані переможці, які одержать почесні грамоти, цінні подарунки і призи.

Роботи переможців візьмуть участь у фотовиставці, присвяченій Дню залізничника України.