ЗАЗ планує у січні почати продаж нового автомобіля «ЗАЗ Forza»

ЗАТ "Запорізький автомобілебудівний завод" (ЗАЗ, Запоріжжя) з січня 2011 року планує почати продаж в Україні нового легкового автомобіля "ЗАЗ Forza".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції перед відкриттям Столичного автошоу голова правління "ЗАЗа" Микола ЄВДОКИМЕНКО.

За його словами, пілотна партія автомобілів, яка до початку продажів має назву А13, буде вироблена в четвертому кварталі, підготовка до цього закінчується. При цьому на "ЗАЗі" планують створити потужності для виробництва цього автомобіля на рівні 35 тис. автомобілів на рік.

"Ми плануємо продавати його з січня на українському ринку, а коли локалізація досягне 50% - на експортних ринках", - зазначив М. ЄВДОКИМЕНКО.

Довідка УНІАН. ЗАТ "ЗАЗ" - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, зборкою. Підприємство входить в корпорацію "УкрАВТО".

У січні-липні 2010 року завод скоротив виробництво легкових автомобілів на 39,8% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 18,318 тис. штук.

У 2009 році скоротив виробництво легкових автомобілів на 82,6%, або 208,518 тис. штук порівняно з 2008 роком - до 43,958 тис. штук.