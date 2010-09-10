Виробництво автомобілів в Украіні знизилося

Виробництво автомобілів в Україні за 8 місяців знизилося на 12%, було вироблено 45 тис. автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції перед відкриттям Столичного Автошоу президент асоціації "Укравтопром" Михайло РЕЗНИК.

За його словами, при цьому виробництво легкових автомобілів знизилося на 19%. У той же час, виробництво автобусів значно пожвавилося і збільшилося за 8 місяців на 66%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. На 27% виросло виробництво спеціальних комерційних транспортних засобів.

У той же час М. РЕЗНИК зазначив, що зростання продажів автомобілів вказує на тенденцію до збільшення купівельної спроможності населення. За його даними, за 8 місяців продажі автомобілів склали 133 тис.