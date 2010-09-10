АМК оштрафував «Тернопіль АВТО» на 8 тис. грн.

Тернопільське обласне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало ПАТ "Тернопіль АВТО" на 8 тис. грн. за зловживання монопольним становищем. Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі обласного відділення АМК, товариство, надаючи послуги з технічного обслуговування автомобілів, без обгрунтованих причин застосовувало різні ціни за постановку автомобілів на сервісне обслуговування. Отже, були ущемлені інтереси споживачів. Товариство визнало і припинило порушення, сплативши штраф до державного бюджету.

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