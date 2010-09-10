Росія може виділити 5 млрд рублів на утилізацію авто

Проект бюджету РФ на 2011 рік зарезервував на продовження програми утилізації автомобілів 5 мільярдів рублів, які можуть піти, у тому числі, на утилізацію вантажівок, повідомив Рейтер російський чиновник на умовах анонімності.

З березня 2010 року російська влада стимулює продажі на російському автомобільному ринку, відшкодовувавши 50.000 рублів кожному покупцеві автомобіля російського виробництва, що здав на брухт свою стару машину. На перші два етапи програми було виділено 20 мільярдів рублів.

Ці гроші ще не закінчилися, сказав Рейтер чиновник: у проекті бюджету РФ на 2011 рік на програму утилізації зарезервоване 13,5 мільярда рублів, у тому числі 8,5 мільярда, що залишилися з 2010 року, а 5 мільярдів виділено на новий етап утилізації, - пояснив Рейтер чиновник.

Передбачається, що цих грошей вистачить на виплату премій утилізацій до осені 2011 року, сказав він.

"Ще не вирішено, можливо, частина цих грошей піде на утилізацію вантажівок... але поки це легкові (автомобілі) ", - додав він.

Представники Мінпромторгу, який відповідає за програму, і Мінфіну відмовилися від коментарів.

Утилізація "автомотлоху" простимулювала зростання продажів авто в РФ у 2010 році. За 8 місяців продажі легкових і легких комерційних автомобілів, за даними Асоціації європейського бізнесу, виросли в річному численні на 14 відсотків до 1,135 мільйонів штук.

Головним переможцем став провідний російський автовиробник Автоваз, продажі якого за 8 місяців виросли на 32 відсотки до 317.693 штук.