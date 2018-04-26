Столичне автошоу - кращий час та місце, щоб купити автомобіль

У Києві стартувало Столичне автошоу- 2010 - сьоме щорічне автомобільне свято, на якому пропонують спеціальні умови купівлі автомобілів. На ньому будуть представлені такі відомі бренди, як: Mercedes - benz, Renault, Opel, Chevrolet, Chery, Kia, Nissan, Toyota, Lada і звичайно ж ЗАЗ. Крім того, на Автошоу можна придбати і комерційну техніку таких брендів як: Mercedes - benz, TATA, JAC, I - VAN, Mitsubishi Fuso.

Як зазначила Ірина Міхальова, керівник Оргкомітету Столичного автошоу, "цього року ми чекаємо рекордну кількість відвідувачів і проданих під час заходу автомобілів. Пропозиції компаній, які представлені на святі, безумовно, будуть привабливими для автолюбителів. Для гостей заходу готують нову цікаву програму. На сьомому Автошоу будуть представлено близько 20 новинок автомобілів і спеціально підготовлені пропозиції від партнерів і спонсорів свята. Це буде дійсно кращий час і місце, щоб купити авто".

Цього року Автошоу представляє корпорація "Укравто", генеральний партнер - "ПлюсБанк", партнери - бренд Mobil 1 та МТС. Інформаційними партнерами проекту стали Перший Автомобільний, Російське радіо, За кермом Україна і ICTV. Організатор Столичного автошоу - Українська автомобільна корпорація.

***На Столичному автошоу- 2009 були представлені як автомобільні бренди, так і банківські і страхові компанії а також величезна кількість розваг для відвідувачів. Його відвідали біля півмільйона автолюбителів, було продано понад 500 авто за три дні заходу.

Констатували на відкритті автофоруму і статдані які, на жаль, не тішать. Як зазначив президент асоціації "Укравтопром" Михайло Рєзнік , виробництво автомобілів в Україні за 8 місяців скоротилося на 12%, було вироблено 45 тис. авто, при цьому випуск легковичків впав на 19%. У той же час, виробництво автобусів значно пожвавилося і збільшилося за 8 місяців 66%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. На 27% виросло виробництво спеціальних комерційних транспортних засобів.

Але є і позитивні моменти. За словмих М. Рєзніка, зростання продажів автомобілів вказує на тенденцію до збільшення купівельної спроможності населення - за 8 місяців продажі склали 133 тис. авто.

У рамках Столичного автошоу компанія "ТДЦ-АВТО", яка входить до групи компаній Української автомобільної корпорації, презентує новинку в сегменті комерційної техніки, середньотонажні вантажівки Mitsubishi Fuso Canter і оголосить старт продажів в Україні.

Як зазначають організатори, з пожвавленням бізнесу у сфері перевезень, дуже важливо, щоб вкладені в автопарк кошти працювали. Зрозуміло, що автомобілі повинні відповідати основним вимогам, таким як надійність, здатність переносити особливості українських доріг, забезпечувати своєчасну доставку вантажів до місця призначення і при цьому не вимагати значних витрат на обслуговування. Усі ці переваги об`єднує у собі новинка, яка тепер офіційно доступна і українським клієнтам.

Вантажівки Canter з "діамантом" на фальшрадіаторній решітці можна зустріти в багатьох країнах. Цю комерційну техніку обирають як великі компанії, так і власники середнього бізнесу, яким потрібна сучасна комерційна техніка для здійснення вантажних перевезень. Ближче з новинкою можна ознайомитися на стенді комерційної техніки.

І ще одна новина. ЗАТ "Запорізький автомобілебудівний завод" (ЗАЗ, Запоріжжя) з січня 2011 року планує почати продажі в Україні нового легкового автомобіля "ЗАЗ Forza".

За словами голови правління ЗАЗу Миколи Євдокименка , пілотна партія автомобілів, яка до початку продажів має назву А13, буде випущена у четвертому кварталі, підготовка до цього закінчується. При цьому на ЗАЗі планують створити потужності для виробництва цього автомобіля на рівні 35 тис. авто на рік. "Ми плануємо продавати його з січня на українському ринку, а коли локалізація досягне 50% - на експортних ринках", - зазначив М.Євдокименко.

Новий автомобіль є спільним проектом з брендом Сhery, який виводить на український ринок відповідну модель А13. За словами заступника голови правління АТ "УкрАВТО" з виробництва автомобілів Олега Папашева, після старту виробництва автомобіля в Україні він дістане назву "ЗАЗ Forza", а також буде присутній на ринку як Сhery А- 13.

***ЗАТ "ЗАЗ" - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, зборкою. Підприємство входить в корпорацію "УкрАВТО". У січні-липні 2010 року завод скоротив виробництво легкових автомобілів на 39,8% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 18,318 тис. штук. У 2009 році завод скоротив виробництво легкових автомобілів на 82,6%, або 208,518 тис. штук, у порівнянні з 2008 роком - до 43,958 тис. штук.

Для демонстрації можливостей автомобілів у реальних умовах під час Столичного автошоу проводять тест-драйви авто. Свято підкріплюється розважальною програмою з різноманіттям конкурсів і вікторин. Проект незмінно проводять на території "автоцентру на Столичному" на Столичному шосе, 90. Виставка продовжиться до 12 вересня. Як кажуть, краще один раз побачити…

(УНІАН)