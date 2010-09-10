Молдова скасувала екологічний збір для українських автоперевізників

Екологічний збір з іноземних автоперевізників на території Республіки Молдова скасований.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України, про це повідомив міністр транспорту і дорожньої інфраструктури Республіки Молдова Анатолій ШАЛАРУ під час зустрічі у Мінтрансі.

За його словами, були внесені відповідні зміни у закони Республіки Молдова, які зараз очікують на ухвалення парламентом.

Згідно з повідомленням, Україна і Молдова узгодили ряд проблемних питань, що стосуються взаємодії двох країн у сфері автоперевезень.

Друге проблемне питання, яке було вирішене під час зустрічі, стосується гармонізації розміру максимально допустимого навантаження на вісь вантажівок, що рухаються територією Молдови і України. На території України цей показник становить 11 тонн, тоді як у Молдові – 8 тонн. Це приводило до великих витрат українських автоперевізників.

Як зазначив виконуючий обов`язки директора Союзу транспортників і шляховиків Молдови Євгеній ДАЦКО, для вирішення цієї проблеми у парламенті Молдови зареєстрований законопроект, яким передбачено внесення змін до Податкового кодексу Республіки Молдова. Ці зміни виключають норму про транспортний збір за надлишок ваги з іноземних перевізників, що рухаються габаритним транспортом.

Крім того, Молдова погодилася збільшити цей розмір до рівня українського – 11 тонн.

Також у ході зустрічі представники транспортних відомств обговорили проблему українських перевізників з митницею Придністров`я.

Згідно з повідомленням, за відсутність обов`язкової реєстрації вантажу на митниці Придністров`я до українських автоперевізників застосовують штрафні санкції на митних терміналах Молдови, що розцінюється Україною як дискримінація.

Учасники переговорів з боку Молдови поінформували, що серед зареєстрованих у молдавському парламенті законопроектів, які очікують на ухвалення, є відповідні зміни до законів. Вказані зміни виключають необхідність реєстрації у Молдові вантажу, який рухається з України до Придністров`я. Молдавська делегація запевнила, що плата на митниці для іноземних перевізників буде такою ж, як й для молдавських.

Крім того, за підсумками зустрічі представників міністерств двох країн ухвалене рішення про надання Молдові додатково 2 тисяч українських дозволів «Євро-2» з оплатою дорожніх зборів. Також Україна надала Молдові дозвіл на безпаритетне обслуговування молдавськими перевізниками двох регулярних автобусних маршрутів Дубосари–Одеса і Кишинів–Котовськ.