"Укрзалізниця" допоможе в будівництві лінії швидкісного трамвая в Києві

Розуміючи важливість будівництва лінії швидкісного трамвая в столиці, керівництвом "Укрзалізниці" ухвалено рішення про виділення спецмашин і бригад колійників для виконання робіт у Києві.

Як повідомила УНІАН прес-служба "Укрзалізниці", на допомогу столиці Південно-Західна, Придніпровська і Львівська залізниці України надали три рейкозварювальні машини на комбінованому ході КСМ-005.

Згідно з повідомленням, на об`єкті будівництва лінії швидкісного трамвая в Києві бригади колійників трьох залізниць цілодобово працюють у дві зміни. Починаючи з 25 серпня цього року, кожною рейкозварювальною машиною (КСМ-005) було оброблено близько 200 стиків. За допомогою рейкозварювальних машин один стик у середньому обробляється впродовж 40 хвилин. Роботи на колії планується завершити в жовтні, в результаті місто одержить не тільки модернізований швидкісний трамвай від Борщагівки до вулиці Старовокзальної, але й безстиковий, так званий, «оксамитовий шлях».

У цілому для зварювання довгих рейкових батогів "Укрзалізниця" має 31 пересувну рейкозварювальну машину. Як повідомляють у відомстві, на залізницях України за допомогою рейкозварювальних машин необхідно ліквідувати 40 тис. 908 стиків у рейкових батогах. Зокрема, в 2010 р. заплановано ліквідувати 4 тис. 200 стиків.