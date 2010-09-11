Нульова ставка податку на прибуток буде для підприємств авіа- і суднобудування - Тігіпко

Підготовлений варіант Податкового кодексу передбачає введення на 5 років нульової ставки на прибуток для підприємств авіа- і суднобудування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО в ефірі телеканалу «Інтер».

«Нульова ставка на прибуток для літакобудування і суднобудування і на готельний бізнес», - заявив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, проектом Податкового кодексу пріоритетним галузям економіки буде надана нульова ставка податку на прибуток впродовж 5 років. Серед таких галузей М.АЗАРОВ назвав легку промисловість (на 10 років) і малий бізнес.

Крім того, нульову ставку податку на прибуток планується ввести для підприємств готельної сфери і ресторанного бізнесу в містах, де планується проведення Євро-2012.