Грузія і надалі спрощуватиме процедуру в'їзду до країни туристів - керівник МВС

Процедура в`їзду до Грузії через кордон для туристів буде ще більш спрощеною - вона займатиме 3-4 хвилини. Про це заявив грузинський міністр внутрішніх справ Вано МЕРАБІШВІЛІ.

Як передає портал "Грузія online", за словами міністра, спрощення торкнуться процедури контролю на КПП при в`їзді з сусідніх з Грузією держав. Легкові автомашини в країну в`їжджають в основному з Вірменії та Азербайджану.

Керівник грузинського МВС підкреслив, що митниця буде перевіряти лише вантажні автомобілі, а іншими займеться поліція. За його словами, незабаром аналогічним чином запрацює і митниця в Сарпі (на кордоні з Туреччиною), через яку візитери зможуть в`їхати за такими ж процедурами.

Українським туристам не потрібні візи для в`їзду до Грузії. Щоб відвідати країну, достатньо лише мати закордонний паспорт.