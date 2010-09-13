МТЗУ має намір зменшити кількість ліцензій для перевезень водним транспортом

Міністерство транспорту та зв`язку України планує зменшити кількість ліцензованих видів робіт з перевезення пасажирів і вантажів річковим і морським транспортом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, замість восьми окремих ліцензій планується залишити тільки дві: для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом і маломірними судами, а також для надання маневрових і буксировальних послуг.

Крім того, передбачається, що засвідчені копії ліцензій видаватимуться не для кожного судна окремо, як це було раніше, а тільки для філіалу або відокремленого підрозділу ліцензіата. Це дозволить скоротити час на отримання ліцензій і спростити умови їх отримання судновласниками.

"Спрощення умов ведення усіх видів господарської діяльності – завдання, поставлене Президентом і прем`єр-міністром. Наше відомство одне з перших виконало поставлені завдання у рамках своєї компетенції", – наголосив міністр транспорту та зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО.

Згадані зміни передбачені проектом наказу "Про затвердження ліцензійних умов здійснення господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажу річковим, морським транспортом", який Мінтранс виносить на громадське обговорення.

Розробники проекту підкреслюють, що раніше одержані судновласниками ліцензії будуть дійсні до закінчення терміну їх дії. "Вже видані ліцензії відкликатися не будуть. Заміна проходитиме поступово і відповідно до встановлених нових умов правил", – повідомив голова Державної адміністрації морського і річкового транспорту Сергій КРИЖАНОВСЬКИЙ.

Нагадаємо, нинішні правила ліцензування регламентуються спільним наказом Держкомпідприємництва і Мінтрансу № 11/50 від 30 січня 2002 року.