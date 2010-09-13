«Укрзалізниця» констатує зменшення кількості загиблих і травмованих на залізницях

Протягом січня-серпня 2010 року на залізничних переїздах і коліях України сталося 75 дорожньо-транспортних подій (68 – на переїздах і 7 – на коліях поза переїздами), в яких загинуло 18 осіб і 31 травмовано.

Як повідомили УНІАН у прес-служба «Укрзалізниці», порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість загиблих в ДТП зменшилася на 12 осіб (у січні-серпні 2009 року таких випадків було 30), а травмованих – на 6 (за 8 місяців 2009 року – 37 осіб).

Всі ДТП, які сталися на переїздах магістралі, – це ситуації, коли машини виїхали на колію, незважаючи на заборонені сигнали звукової і світлової сигналізації, і опинилися на шляху проходження потягу. В жодному з випадків вини залізничників у ДТП не було.