ПЗ продовжила маршрут дизель-поїзда Полтава—Харків—Суми до станції Ворожба

Для зручності пасажирів маршрут дизель-поїзда підвищеної комфортності сполученням Полтава - Харків - Суми тепер продовжений до станції Ворожба. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Південної залізниці (ПЗ).

Згідно з повідомленням, з Харкова цей склад моторвагонного депо Полтава вирушає о 10.22 і прибуває у Ворожбу о 15.45. Тепер пасажири мають можливість потрапити цього ж дня в Київ з пересадкою на електропоїзді підвищеної комфортності. З Ворожби електричка на Київ вирушає о 17.04 і прибуває у столицю о 22.28.