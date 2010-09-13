«МТС Україна» надаватиме послуги мобільного зв’язку для «Укренерго»

Оператор мобільного зв'язку "МТС Україна" переміг у тендері на надання послуг мобільного зв'язку для Національної енергетичної компанії "Укренерго".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії "МТС Україна".

Згідно з повідомленням, "МТС Україна" вже декілька років підряд стає основним постачальником послуг мобільного зв'язку для НЕК "Укренерго".

У рамках співпраці корпоративними тарифами "МТС" сьогодні користуються понад 1600 співробітників "Укренерго".

У повідомленні сказано, що "МТС" є лідером корпоративного ринку мобільного зв'язку в Україні: 63% компаній, які увійшли до рейтингу "ТОП - 100 компаній України" за об'ємом чистого доходу в 1-му кварталі 2010 р., є корпоративними клієнтами "МТС Україна".

Довідка УНІАН. Мережа ПрАТ "МТС Україна" охоплює понад 97% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує понад 17,71 млн. абонентів. Компанія володіє ліцензіями на надання мобільного (стандарт GSM - 900/1800, CDMA - 450), стаціонарного і міжнародного/міжміського зв'язку, а також надає послуги міжнародного роумінгу на п'яти континентах. Виручка за 2009 рік склала 8,2 млрд. гривень.

"МТС Україна" - 100% дочірня компанія ВАТ "Мобільні Телесистеми" (Росія), провідного оператора мобільного зв'язку в Росії і країнах СНД. Разом зі своїми дочірніми підприємствами ВАТ "Мобільні Телесистеми" обслуговує понад 99,21 мільйонів абонентів.