Президент Польщі буде літати на відремонтованому росіянами Ту-154

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ літатиме на другому відремонтованому росіянами літаку Ту- 154, який входить в урядовий авіафлот і є аналогічним машині, що розбилася 10 квітня під російським Смоленськом.

Про це заявив голова президентської канцелярії Яцек МІХАЛОВСЬКИЙ.

"Якщо голова Міністерства оборони говорить, що літак безпечний, то немає причин, щоб цьому не вірити. Я теж не бачу причин, через які Президент не повинен літати на цьому літаку, якщо він справний, і дотримуються усі процедури", - сказав він в інтерв'ю виданню Gazeta Wyborcza, опублікованому сьогодні.

Голова канцелярії не уточнив, чи полетить Президент Польщі на Ту- 154, який має бути переданий після капітального ремонту польській владі до жовтня, у запланований у кінці року візит у США. "Ще не прийняті ніякі рішення", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, польська влада після катастрофи Ту- 154 під Смоленськом домовилася про ексклюзивне чартерне використання двох літаків Embraer - 175, які повинні були замінити в урядовому флоті тридцятирічні літаки Як- 40.

У той же час ці літаки не можуть виконувати трансатлантичні перельоти, і польські посадовці будуть вимушені або літати рейсовими літаками, замовляти чартер або користуватися другим відремонтованим Ту- 154.

До 2010 року польська влада кілька разів заявляла про намір продати урядові літаки Ту- 154, і, за даними польських медіа, у придбанні був зацікавлений український уряд.